Носорог ввёл Киркорова в состояние эйфории на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/36b2363e-f494-11ea-b63d-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время четвёртого выпуска шоу «Маска» на телеканале НТВ жюри попытались угадать, кто скрывается под маской Носорога, и во время обсуждения певец Филипп Киркоров предположил, что это Влад Соколовский.

Я почему-то подумал, что под этой маской тот самый мальчишка, которого я знаю с четырёх лет, - Владик Соколовский, - сказал Киркоров.

В ответ Носорог предположил, что, если поп-король российской эстрады знает его уже пару десятков лет, то не станет его шлёпать, ведь «ходят слухи, что артистов на шоу шлёпают».

Я не могу этого сделать, потому что я тебя очень люблю, - признался Киркоров.

При этом Ревва напомнил, что Соколовский, предположительно скрывается под маской крокодила. А Валерия на это возразила и предположила, что Носорог - это Арсений Бородин.

Ранее NEWS.ru писал, что жюри шоу «Маска» решило в итоге четвёртого сезона раскрыть личность участника, скрывавшегося в костюме Пингвина. Открытие стало довольно неожиданным и для зрителей, и для членов жюри. За образом скрывалась певица Азиза, которая после разоблачения расплакаась и ушла со сцены.