«Жил, живу и буду жить в России»: куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иллюзионист и актер Амаяк Акопян, который был широко известен в 90-е, сейчас не появляется на телевидении. Что известно о его жизни, почему скрывает супругу?

Где сейчас Амаяк Акопян

Амаяк Акопян после смерти матери в 2020 году начал вести закрытый образ жизни. Иллюзионист рассказал MK.RU, что все эти годы оставался в Москве и практически ни с кем общался, поскольку большинства его друзей и товарищей уже нет в живых.

«Мне часто задают вопрос: „А чем вы теперь занимаетесь?“ Я отвечаю, что занимаюсь общественно полезным делом. „Это каким же?“ — спрашивают. Я никому не мешаю, чего всем и желаю. Мое молчание сегодняшнее — формат особого общения с публикой», — поделился он.

Амаяк Акопян отказался от карьеры фокусника и перестал давать концерты, потому что сейчас не может активно передвигаться на сцене и выполнять трюки по состоянию здоровья.

Артисту до сих пор поступают предложения насчет съемок в сериалах, однако он от них отказывается, поскольку считает, что в 67 лет ему стали предлагать исключительно скучные роли. Также он не ходит на ток-шоу на телевидении.

«Там нужны скандалы, необходимо кого-то ругать и выяснять отношения. А главное, работники ток-шоу все время хотят из меня вытянуть какие-то жареные истории, связанные с личной жизнью», — уточнил иллюзионист.

Какие у Амаяка Акопяна проблемы со здоровьем

Амаяк Акопян за годы своей карьеры объездил порядка 70 стран мира. По его словам, регулярные гастроли, переезды и съемки в кино без дублеров отразились на его психологическом и физическом состоянии.

Сейчас артиста беспокоят позвоночные грыжи и последствия травм. Врачи рекомендуют ему лечь на операцию, однако он боится, что организм не выдержит наркоз и хирургическое вмешательство.

«Мне нужно железки вставлять. Как говорят врачи, весь мой позвоночник находится просто в жутком, фатальном состоянии», — рассказал Акопян.

Иллюзионист признался, что из-за болей в области спины ему приходится регулярно делать обезболивающие уколы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почему Амаяк Акопян не уехал в Америку

Акопян заявил, что отказался от идеи поехать за границу на лечение. По словам артиста, он не хочет покидать Россию после начала спецоперации, сам переезд требует крупных затрат, а иллюзионист живет на пенсию в размере 21 тысяча рублей.

«Вы же знаете ситуацию, которая происходит во всем мире в отношении России. Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами», — уточнил он.

Переехать в Америку артисту также предлагал его сын. Он со студенческих времен живет в США, где учился на программиста. Там же живет и его мать — бывшая балерина Большого театра. От предложения единственного наследника Акопян отказался.

«Я говорю: „Ты что, сынок? Твой папа — патриот. Дедушка — великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России“», — поделился Амаяк Акопян.

Что известно о личной жизни Амаяка Акопяна

Иллюзионист на протяжении всей жизни тщательно скрывал информацию о своих женах. Известно, что у него было три неудачных брака.

Сейчас Амаяк Акопян женат на женщине, которая младше его на 25 лет. По словам артиста, весь круг его общения сузился до одной супруги. Она с особым вниманием относится к его здоровью. Афишировать подробности своей личной жизни артист по-прежнему не желает.

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