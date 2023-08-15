«На эти деньги жить невозможно»: кто из звезд жалуется на маленькую пенсию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Певица и композитор Екатерина Семенова рассказала aif.ru, что получает пенсию в размере 8900 рублей, из-за чего ей приходится активно работать в 62 года. Кто еще из российских звезд жаловался на маленькие выплаты?

Кто из артистов жаловался на маленькую пенсию

Бывший участник «Аншлага» Ефим Шифрин заявил, что получает пенсию в размере 13 000 рублей. Артист не понимает, как на такую сумму можно прожить в российской столице. Он отмечал, что не пользуется государственными начислениями.

«Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — жаловался Шифрин.

Телеведущая Регина Дубовицкая после выхода на пенсию получает 16 000 рублей. Артистка продолжает работать.

«Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги», — заявила она.

Пенсия музыканта и автора песен Юрия Лозы составляет 12 000 рублей. По словам артиста, изначально ему были назначены выплаты в размере 9000 рублей, но со временем сумма была немного увеличена.

«Моя пенсия базовая — 12 000. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, „авторские“: я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах», — пояснил он.

Андрей Ургант получает пенсию в размере 17 500 рублей. По словам артиста, его расходы значительно превышают эту сумму. Кроме того, он сталкивался со сбоем работы социальных ведомств — на протяжении четырех месяцев ему не переводили пособие.

«Моя пенсия — 17 500 в месяц, и я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день! В прошлом году был случай: мне четыре месяца подряд не выплачивали пенсию и ничем это не объясняли. Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — сообщил Ургант-старший MK.RU.

Актриса Ольга Волкова получает пенсию в размере 50 000 рублей. По ее словам, этих средств ей не хватает для комфортного проживания и оплаты лекарств. Ежемесячная выплата Александру Панкратову-Черному составляет 14 860 рублей. Также у него есть московская надбавка в размере 30 000 рублей. Как признался артист в интервью Teleprogramma.pro, этих средств ему хватает только на еду и кварплату.

Фокуснику Амаяку Акопяну назначили пенсию в 19 000 рублей. В комментарии для Sodesednik.ru он сообщил, что не имеет никаких государственных званий и надбавок. Дрессировщик Юрий Куклачев признался, что не может прожить на одну пенсию, поэтому продолжает работать.

«Я — артист. При Советском Союзе работал в Союзгосцирке, собирал стадионы. Но платили мне 8 рублей за выступление. Когда выступал за рубежом, мне платили $25. А сейчас я получаю пенсию порядка 30 000 рублей — недавно добавили за звание народного артиста РФ», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Куклачев.

Телеведущий Леонид Якубович ежемесячно получает пенсионные выплаты в размере 23 000 рублей. В свое время он жаловался на отсутствие понимания механизма работы Пенсионного фонда. Артист заявлял, что исправно переводил отчисления с зарплаты с 1961 года и считает, что его пенсия должна быть выше.

Кто из звезд доволен своей пенсией

Александр Пашутин рассказывал, что получает пенсию в размере 95 000 рублей. Он отмечал, что благодаря московским надбавкам этих выплат ему «хватает с лихвой».

«У меня пенсия с собянинскими доплатами — 95 000 рублей. Спасибо мэру — он доплачивает народным и заслуженным артистам. Когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!» — сообщил актер.

Станислав Садальский получает от государства 55 000 рублей. Артист говорил, что доволен выплатами и не поддерживает коллег, которые жалуются, что им мало начислили.

«Всего, получается, мне платят вместе с надбавкой примерно 55 000. 25 000 — пенсия за 50-летний стаж и 30 000 — надбавка за звание. Мне всегда неприятно, когда артисты начинают жаловаться», — заявлял он.

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