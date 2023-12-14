Вегетарианство, два брака, косметика: как сейчас живет Ирена Понарошку

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ирена Понарошку

Телеведущая и журналист Ирена Понарошку в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, как живет, что известно о личной жизни блогера?

Чем известна Ирена Понарошку

Ирена Понарошку (Филиппова) родилась 14 октября 1982 года в Москве. Ее отец, Владимир Михайлович, занимал должность министра образования России, а мать, Наталия Сергеевна, преподавала в школе.

После окончания школы она поступила на отделение экономики РУДН. Понарошку окончила университет с красным дипломом маркетолога и переводчика английского и французского языков.

В 17-летнем возрасте она начала сотрудничать с телеканалом «MTV Россия». Изначально она была помощницей продюсера, а потом кастинг-редактором и редактором программ. Спустя три года она стала вести передачу «Тотальное шоу»

В последующие годы Пораношку была ведущей таких программ, как «Сводный чарт», «Ночной флирт», «Понарошку Crazy News», «Русская десятка», «Клиника Понарошку» и других.

Параллельно с работой на MTV она вела проекты «Утро на ТНТ» и «Звезды On-line» (канал «Звезда»). После 14 лет сотрудничества с MTV она покинула канал, который прекратил свое существеннее спустя несколько недель.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Ирена Понарошку

После этого карьера телеведущей продолжилась на СТС, где она вела передачи «Большой город» и «Инфомания». Также она работала на каналах Europa Plus TV, ТВ-3 и «Мама».

В 2018 году Понарошку начала вести рубрику «Телеканал СПА» в шоу «Вечерний Ургант». Потом стала ведущей передачи «Лучший пес» на ТВ-3.

С 2008 по 2014 год Понарошку вела авторскую рубрику «Ж-files» в издании Maxim, а с начала 2018 года стала колумнистом журнала Vogue.

Помимо этого, иногда блогер появляется в разных шоу в качестве гостьи.

Что известно о личной жизни Ирены Понарошку

В 2010 году Ирена Понарошку вышла замуж за Александра Листа (DJ List). В браке родилось двое сыновей — Серафим и Теодор. В 2020 году пара развелась.

«Мы развелись, чтоб сказку сделать былью», — написала тогда блогер в соцсетях.

В августе этого года телеведущая сообщила в микроблоге, что ее возлюбленный, бизнесмен Руслан Годизов, сделал ей предложение. При этом поклонники и СМИ предполагают, что пара узаконила отношения еще в 2022 году.

Чем сейчас занимается Ирена Понарошку

В 2023 году Ирена Пошарошку запустила линию косметики OPU by Irena с живым экстрактом кактуса опунция.

Сейчас телеведущая активно ведет блоге в соцсетях, где рассказывает о йоге, питании (Понарошку — вегетарианка). Также у нее есть свое мобильное приложение с медитациями.

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