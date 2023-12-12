Шоу «Эксклюзив», отъезд из РФ: как сейчас живет телеведущий Дмитрий Борисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Борисов

Телеведущий Дмитрий Борисов в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Кроме того, появлялась информация о том, что он уезжал в США. Где сейчас находится журналист, чем он занимается?

Чем известен Борисов

Дмитрий Борисов родился 15 августа 1985 года в Черновцах. Окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета. После окончания вуза поступил в аспирантуру РГГУ.

В 16 лет начал работать на радиостанции «Эхо Москвы». Борисов был ведущим новостей и различных музыкальных программ, освещал Евровидение и трагедию в Беслане.

В 2006 году журналиста пригласили на Первый канал, где он сначала работал ведущим новостей в утренних, дневных и вечерних выпусках. В 2011–2017 годах вел программы «Время» и «Вечерние новости».

В 2017 году Борисов стал ведущим ток-шоу «Пусть говорят», сменив Андрея Малахова. В 2018 году он также стал ведущим ток-шоу «Эксклюзив».

В 2020 году Борисов начал вести ток-шоу «Путь к Победе» на телеканале «Победа».

Куда пропало ток-шоу «Пусть говорят»

В августе 2017 года Дмитрий Борисов занял место Андрея Малахова в роли ведущего шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В феврале 2022 года передачу убрали из эфира. В тот период также перестали транслировать программы «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и ряд других проектов. Вместо них на канале начали показывать общественно-политические передачи. В пресс-службе телеканала тогда пояснили, что изменили сетку вещания из-за спецоперации.

В мае прошлого года стало известно о возвращении «Пусть говорят» в эфир. Ток-шоу выходило по субботам, но в начале 2023 года показ вновь прекратился.

Тогда в Сети появились слухи о закрытии передачи. Продюсер Дмитрий Ашуров в феврале заявил, что ток-шоу вернут, но изменят его формат.

«Говорят, люди устали от одного и того же. А там кого показывают? Калашникова, Борисова — все те же лица. И не дают ничему новому пройти», — высказывался он.

Однако, несмотря на слухи о возвращении, передача до сих пор не транслируется на Первом канале. На ее место в сетке вернулось ток-шоу «Большая игра». Затем, с 27 марта, тайм-слот программы был закреплен за новым политическим ток-шоу «Куклы наследника Тутти» с депутатом Госдумы Марией Бутиной.

По информации в Сети, «Пусть говорят» не вернется эфир. При этом не исключаются периодические выходы в виде специальных выпусков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Борисов

Какую новую передачу теперь ведет Борисов

30 сентября возобновился показ программы «Эксклюзив» на Первом канале. В передаче Дмитрий Борисов приглашает в гости звезд российского шоу-бизнеса и проводит с ними откровенные беседы о личной жизни, карьере и поворотах их судьбы.

«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» — говорил телеведущий.

Борисов уже вел шоу «Эксклюзив» с 2018 по 2020 год.

Почему Борисов уезжал из России

В мае этого года появилась информация о том, что Дмитрий Борисов улетел из России в США. Тогда художница Светлана Малькова опубликовала совместный снимок с телеведущим, сделанный в Майами.

Сам журналист не прокомментировал пост и не поделился в соцсетях кадрами из США. В июне Борисов вернулся в РФ.

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