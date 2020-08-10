Телеведущая Ирена Понарошку сообщила об официальном разводе с мужем

Мы развелись, чтоб сказку сделать былью, — подписала пост Понарошку.
Слухи о разводе пары появились прошлой осенью. Глухов неожиданно для всех признался, что у него возникло недопонимание в отношениях с женой. Она в ответ обвинила его в том, что он мало зарабатывает и им не по пути. Потом супруги помирились, но ненадолго.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирена Понарошку является бывшим диджеем MTV, она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама» и проекты на СТС. С октября 2018 года Понарошку ведёт рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».