Стало известно о состоянии перенесшего инсульт Юрия Соломина Директор Малого театра Михайлова сообщила, что Юрий Соломин чувствует себя лучше

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Юрий Соломин

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин чувствует себя значительно лучше и готовится к выписке из больницы, сообщала ТАСС директор учреждения культуры Тамара Михайлова. Народного артиста СССР госпитализировали в клинику 6 ноября после того, как он потерял сознание.

Юрий Мефодьевич готовится к выписке. Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно. Может быть, в начале следующей недели. Сейчас доделывают последние анализы, — сказала собеседница агентства.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября после потери сознания, с тех пор он остается под наблюдением врачей. Telegram-канал «112» сообщал, что актер упал в обморок во дворе жилого дома, прибывшие на место врачи решили немедленно доставить его в больницу, медики диагностировали артисту инсульт. Юрий Соломин занял пост худрука Малого театра в 1988 году, в труппу его приняли в 1957 году, после окончания Высшего театрального училища им. Щепкина.

14 ноября сообщалось, что у художественного руководителя Малого театра развилась двусторонняя пневмония после перенесенного инсульта. Народный артист оставался в реанимации.

20 ноября внучка народного артиста СССР рассказала, что Юрий Мефодьевич начал принимать не только родственников, но и коллег из театра. Однако, по информации СМИ, медики не разрешали Соломину подниматься с больничной кровати, а также не делали прогнозов по срокам выписки.