Дочь Стриженовой решила сменить фамилию Младшая дочь Екатерины Стриженовой Александра вышла замуж

Фото: Сергей Булкимн/NEWS.ru

Александра, Екатерина и Александр Стриженовы

Российская телеведущая Екатерина Стриженова сообщила, что ее дочь Александра вышла замуж. Соответствующий пост актриса опубликовала на своей странице в соцсети вместе с совместным фото с наследницей. Мужем Стриженовой-младшей стал заместитель генерального директора ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» по науке и инновациям Антон Чуреков.

Когда ты отпускаешь младшую дочь... — подписала снимок Екатерина Стриженова.

22-летняя Александра тоже поделилась новостью, опубликовав в личном блоге фотографию с мужем Антоном. «День рождения нашей семьи! Антон и Александра Чурековы», — написала дочь Екатерины Стриженовой.

Александра сообщила о помолвке в январе 2023 года. «Если честно, уже почти месяц, как я сказала да. Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — поделилась дочь Стриженовой. С будущим супругом она встречалась восемь лет. Они познакомились в школе, учились в одном университете.

Ранее сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор и ведущий программы «Постскриптум» (ТВ Центр) Алексей Пушков и его супруга — актриса, писатель, член Союза журналистов России Нина Пушкова — ответили на вопросы NEWS.ru о семейной жизни и творчестве. Их брак длится больше 45 лет.