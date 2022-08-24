Стало известно о госпитализации актера Олега Стриженова и его жены Стало известно о госпитализации 93-летнего советского актера Олега Стриженова и его жены

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруги Олег Стриженов и Лионелла Пырьева, 2010 год

Источник NEWS.ru сообщил о госпитализации вечером 23 августа 93-летнего народного артиста СССР Олега Стриженова. По информации источника в окружении семьи, вместе со Стриженовым-старшим в больницу попала его жена, 84-летняя актриса Лионелла Пырьева. Сын Олега Стриженова, актер, режиссер Александр Стриженов, заверил NEWS.ru, что поводов для беспокойства нет.

Человеку (Олегу Стриженову. — NEWS.ru) 93 года, и могут быть какие-то плановые вещи, но серьезных поводов [для беспокойства о состоянии артиста] нет, — сказал Александр Стриженов.

На звонки NEWS.ru по мобильному номеру супруга актера Лионелла Ивановна не ответила. Трубку домашнего телефона Стриженовых сняла помощница актерской семьи по хозяйству. Она попросила перезвонить позже, поскольку «Лионелла Ивановна и Олег Александрович ещё спят». Спустя два часа домработница сказала то же самое.

Олег Стриженов — легенда советского кино. Самые заметные роли он сыграл в фильмах «Овод», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». Лионелла Пырьева — третья жена актера, они вместе больше 45 лет.

Ранее сообщалось, что мать голливудского актера Бена Аффлека, Кристофер Энн Болдт, упала с причала на свадьбе сына, а затем была госпитализирована. Женщину с глубоким порезом на ноге обнаружил сам Аффлек, который вызвал скорую помощь. Несмотря на падение и травму, инцидент назвали «несерьёзным», а Болдт наложили швы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили не отменять торжество, которое состоялось 20 августа. Звезда американского кинематографа сделал предложение Лопес во второй раз в апреле этого года.