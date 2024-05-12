Актер Алексей Алексеев: куда пропал киллер Рома из «Бригады», где снимается

Фото: Централ Партнершип

Алексей Алексеев в фильме «Даже не думай!»

Актер Алексей Алексеев известен по фильму «Даже не думай!» и сериалу «Солдаты». Как он живет сейчас, чем занимается, где снимается?

Чем известен Алексеев

Алексей Алексеев родился 20 марта 1979 года в поселке Урмары в Чувашии в семье военного. В связи с профессией отца семья часто переезжала: они жили на Камчатке, а с 1989 года поселились в Москве, где Алексеев и окончил школу.

Он собирался поступать в Государственный горный университет, но опоздал на подготовительные курсы. Три года Алексеев проучился на актерском факультете ВГИКа, а затем поступил в Щепкинское театральное училище. Получив диплом, был зачислен в труппу Московского театра юного зрителя.

Первый раз артист появился на экранах в 2000 году в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». В картине он сыграл бандита, поджидающего героя Сергея Бодрова у входа в аэропорт. В том же году Алексеев появился в ленте Александра Митты «Граница: Таежный роман», где исполнил роль рядового Степочкина.

Пик его карьеры пришелся на начало нулевых: он снялся в сериале «Бригада». В картине ему досталась роль киллера Ромы, который задушил продюсера Андрея Кордона (Филипп Феоктистов), перешедшего дорогу Филу (Владимир Вдовиченков).

В 2020 году появились слухи о съемках продолжения «Бригады», однако народный артист России Сергей Безруков их опроверг.

«Продолжения „Бригады“ не будет. Я и во второй части не снимался. Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я все буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение „Бригады“. Есть первое впечатление, не надо его портить. Я сыграл „крестного отца“ Сашу Белого в 27 лет. Был моложе всех исполнителей всех „крестных отцов“ в мире — тогда это тешило мое честолюбие», — сказал он.

В 2002 году Алексеев исполнил главную роль бандита Мурата по кличке Марио в криминальной комедии «Даже не думай!». Два года спустя он вернулся к этой роли в продолжении — ленте «Даже не думай — 2: Тень независимости».

В конце нулевых актер сыграл небольшую, но запоминающуюся роль сурового сержанта Кобрина в сериале «Солдаты 14».

Также артист снимался в картинах «Яды, или Всемирная история отравлений», «Война», «Мне не больно», «Грозовые ворота», «Милосердный», «Жила-была одна баба», «Выжившие: БЛОГГГЕР», «Моя большая тайна» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 16 работ.

Подробности своей личной жизни Алексеев не раскрывает. Неизвестно, женат ли артист и есть ли у него дети.

Чем сейчас занимается Алексеев

Алексей Алексеев продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Ночь любовных помешательств», «Маугли» и «Звериные истории».

В 2024 году также должны выйти картины «Тур с Иванушками» и «Волшебный кубок Роррима Бо 3D» с его участием.

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