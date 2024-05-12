Ротару, семейное трио, передача Малахова: где сейчас музыкант Сергей Таюшев

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Сергей Таюшев — музыкант, певец, композитор и автор песен. Как он живет сейчас, чем занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Таюшев

Сергей Таюшев родился 9 апреля 1957 года в Саратове.

В 1978 он окончил Саратовское музыкальное училище по классу вокала. В 1987 также окончил режиссерский факультет Московского государственного института культуры.

С 1978 по 1982 год Таюшев был вокалистом вокально-инструментального ансамбля «Надежда». В 1980 году создал дуэт со своей женой, певицей Татьяной Рузавиной, с которой они вместе работали в ансамбле «Надежда».

Музыканты сотрудничали с композиторами Юрием Саульским, Павлом Аедоницким, Марком Фрадкиным, Александрой Пахмутовой, Владимиром Комаровым, Александром Журбиным, Давидом Тухмановым, Геннадием Гладковым и другими.

Самые известные песни дуэта: «Я не один, пока я с вами, деревья, птицы, облака…» и «Дорога добра».

«Сумасшедшей популярности у нас не было. Но мы объездили всю страну с сольными концертами, работали только на центральных площадках», — рассказывал Таюшев.

Что известно о личной жизни Таюшева

Жена и коллега по группе Сергея Таюшева Татьяна Рузавина — эстрадная певица и пианист. Поженились в 1982 году.

«Мы оба взрывные, но отходчивые. И, конечно, с годами научились понимать друг друга. Например, я считаю, что всегда права. И не могу просить прощения. Сергей к этому привык... Но вначале было ужасно! Сколько раз он с треском захлопывал крышку рояля — я едва успевала отдернуть руки!» — говорила Рузавина.

В браке родился сын Сергей Таюшев-младший. Он — композитор, певец, аранжировщик и саунд-продюсер. Благодаря нему семейный дуэт превратился в трио.

«Сережка вообще молодец. Он освоил все известные инструменты, учится в аспирантуре, успел поработать сессионным музыкантом у таких звезд, как Кристина Орбакайте, Верка Сердючка, София Ротару. Имел даже собственный музыкальный проект „Улица Юности. Нам с ним легко работается, он лучше чувствует современные музыкальные тенденции, я частенько даю именно ему делать аранжировки к моим вещам. Ну а мама выступает судьей-редактором нашего творчества“, — рассказывал Таюшев-старший.

Чем сейчас занимается Таюшев

Сергей Таюшев продолжает творческую деятельность.

«Нам повезло, что у нас такие удивительные поклонники. Недавно мы выступали в „Гнезде Глухаря“, и туда пришли такие люди — чистые, светлые!» — отмечал музыкант.

В 2024 году трио стало участниками программы журналиста Андрея Малахова «Привет, Андрей!», посвященной поэту-песеннику Михаилу Пляцковскому.

Также в марте артисты выступили с программой «Спасибо, молодость!» в Центре современной музыки и исполнительских искусств «Тон».

18 мая Таюшев и Рузавина примут участие в концерте «Золотые хиты 80-90-х», который пройдет в БКЗ «Октябрьском» в Санкт-Петербурге.

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