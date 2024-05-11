Бывший муж Бородиной Курбан Омаров женился на новой возлюбленной

Фото: Социальные сети

Курбан Омаров с девушкой Валерией

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров 10 мая сыграл свадьбу с новой возлюбленной Валерией, пишет издание «7Дней». Он опубликовал в соцсетях фотографии с торжественного мероприятия. Снимки при этом оказались без лиц, а фото в полный рост он отредактировал таким образом, что в кадре были заметны только очертания людей.

Омаров предстал в классическом черном костюме, а его невеста выбрала многослойный наряд красивого жемчужного оттенка с корсетом-бюстье. Некоторые поклонники назвали эти кадры странными, поскольку на них не было лиц пары и не было видно банкета. Многие предположили, что влюбленные провели просто фотосессию в свадебном стиле, чтобы вызвать интерес.