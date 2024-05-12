Пугачева, мнение об СВО, жена в США: как живет ведущий Вячеслав Манучаров

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вячеслав Манучаров

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров обрел популярность как актер театра и кино, а также как автор YouTube-канала «Эмпатия Манучи». Что известно о его карьере и личной жизни, как относится к спецоперации?

Чем известен Вячеслав Манучаров

Артист родился 6 октября 1981 года в Москве. Он окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, в разные годы служил в Российском академическом молодежном театре, Театры эстрады имени А. И. Райкина и театре «Русская песня».

В начале нулевых Манучаров начал активно сниматься в кино. Наиболее известные картины с ним: «Адъютанты любви», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Папараца», «Анна Каренина», «Глухарь в кино», «Хроники измены». В 2009 году артист сыграл свою первую главную роль — воплотил на экране образ Андрея Разина в фильме «Ласковый май».

Широкую известность Вячеслав Манучаров получил как телеведущий. С 2008 по 2011 год он являлся актером шоу пародий «Большая разница» на Первом канале. Затем вел программы «Хочу знать», «10 поводов влюбиться», «Богатые и знаменитые», участвовал в шоу «Лед и пламень» в паре с певицей и бывшей фигуристкой Анной Семенович.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Вячеслав Манучаров

Что известно о личной жизни Вячеслава Манучарова

Первый раз Манучаров женился на Виктории Селиверстовой. В 2011 году у пары родилась дочь Арина, вскоре они развелись.

После расторжения брака бывшая супруга запретила актеру видеться с наследницей, но после смерти Селиверстовой в 2017 году он забрал дочь на воспитание. В разные годы актеру приписывали романы с моделью Викторией Лопыревой и дизайнером Анастасией Беловоловой.

С 2014 года Вячеслав Манучаров проживает в гражданском браке с американкой русского происхождения Дорой Надеждиной, она врач-педиатр. В 2015 году у пары родилась дочь Нина, а в 2017 году — сын Даниил.

Что известно об отношении Манучарова к СВО

Вячеслав Манучаров в день начала спецоперации опубликовал пост в соцсетях, в котором написал, что выступает за мир, но объяснил причины СВО.

«Мы все за то, чтобы не было войны и наступил долгожданный мир. Но началась эта война не сейчас, а восемь лет назад, и развязала ее не Россия. Ведь то, что происходило во время Майдана и после него, — не что иное, как революция и гражданская война. А это всегда катастрофа. Ее нельзя просто остановить, ее можно только закончить. Именно это и делает сейчас Путин. Единственным оставшимся способом», — написал Манучаров.

Артист также призвал коллег из сферы культуры и шоу-бизнеса больше говорить об СВО. Он отметил, что принято считать, будто культура должна находиться вне политики, но, по его мнению, это время в прошлом и сейчас «ни одна сфера и ни один человек не могут, не имеют права быть вне политики».

«Пора прекратить молчать и делать вид, будто ничего не происходит, особенно в культуре. Нужно осознать, понять, что идет СВО, и пора открыто говорить — о героях СВО, о подвигах на линии фронта», — заметил он.

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва» Вячеслав Манучаров

Что Манучаров говорил об Алле Пугачевой

Артист раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву за то, что она последовала за своим супругом в Израиль. По его мнению, Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не стоило увозить певицу за границу.

«Думал ли Галкин, когда открыто выступил против спецоперации, о том, хочет ли она провести остаток жизни в эмиграции? Хочет ли она уехать из страны, где она стала кумиром, в глухую израильскую деревушку и увядать в забвении? Жаль, что, похоже, супруг даже не оставил легенде выбора. И это страшно», — написал Манучаров в своем Telegram-канале.

Чем сейчас занимается Вячеслав Манучаров

Вячеслав Манучаров после начала спецоперации неоднократно ездил в зону СВО с выступлениями. Также он выступил режиссером первого спектакля о Донбассе «Неотправленные письма», премьера которого состоялась в 2023 году.

«Я не могу взять винтовку и присоединиться к бойцам, но могу как артист творчески и по-человечески поддержать тех, кто защищает нашу Родину», — говорил он.

Актер продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним выйдут фильм «В поисках призраков» и сериал «Анна К». Также он записывает выпуски для своего шоу «Эмпатия Манучи», гостями которого становятся российские знаменитости. Вячеслав Манучаров в феврале 2022 года признавался, что живет на две страны — Россию и Америку.

«Так получилось, что мы с супругой живем практически на две страны уже несколько лет, она руководит большой клиникой в Нью-Йорке. Было принято решение жить на две страны. Дети находятся в России, а мы мотаемся между Москвой и Нью-Йорком», — сказал артист «Собаке.ru».

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