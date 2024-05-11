«Родственники с Украины меня ненавидят»: как живет Наталья Гвоздикова

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Наталья Гвоздикова

Народная артистка России Наталья Гвоздикова прославилась благодаря ролям в фильмах «Большая перемена», «Семь часов до гибели», «Ох уж эта Настя!». Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Гвоздикова

Артистка родилась 7 января 1948 года в городе Борзя в Читинской области. Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, служила в труппе Театра-студии киноактера.

Дебют Натальи Гвоздиковой в кино состоялся в драме «У озера». В 1972 году она снялась в комедии «Большая перемена», где сыграла аспирантку исторического факультета Полину. После успеха ленты артистка получила роли в фильмах «Калина красная», «Возле этих окон...», «За облаками — небо». За роль в детективе «Рожденная революцией» актриса была удостоена Государственной премии СССР.

Наталья Гвоздикова также играла в фильмах «Преступление», «Последний шанс», «Мой генерал», «Семь часов до гибели», «Барышня-крестьянка», «Москва. Три вокзала» и других.

Что известно о личной жизни Натальи Гвоздиковой

Первый раз Наталья Гвоздикова вышла замуж за ученого по имени Александр. Брак распался из-за того, что супруг артистки злоупотреблял алкоголем и применял к ней физическую силу. Актриса приняла решение о разводе несмотря на то, что была беременна. Она сделала аборт.

«Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям. Я понимала, что нельзя рожать. Родители Саши умоляли, чтобы я оставила ребенка. Его мама просила родить девочку. Трудно сказать, жалею ли я об аборте. Я была слишком молода. Не знаю», — рассказала Гвоздикова в программе «Судьба человека».

Позднее актриса вышла замуж за актера Евгения Жарикова. В браке родился сын Федор. Он стал военным лингвистом, переводчиком с французского языка.

Фото: Александр Яковлев/ИТАР-ТАСС Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова. 2003 год

В середине 90-х годов у супруга Гвоздиковой был роман с журналисткой Татьяной Секридовой, от которой у него появились внебрачные дети. Несмотря на это, актриса не подала на развод и оставалась с супругом до самой его смерти в 2012 году.

Как Наталья Гвоздикова относится к СВО

Наталья Гвоздикова после начала спецоперации рассказала, что переживает насчет происходящего из-за того, что у нее много родственников живет на Украине.

«У меня на Украине живут родственники, друзья, и сейчас просто опасаешься общаться, звонить им, чтобы не нарваться на какой-то антагонизм. Потому что с нашей стороны это как бы одна история, с их — другая. Война — это страшно. Я даже боюсь включать телевизор», — сказала она MK.RU на второй день после начала СВО.

В апреле 2023 года актриса приняла участие программе «Жизнь и судьба», в ходе которой сообщила, что не поддерживает коллег, которые прославляют Украину.

«И сейчас на съемках — мне просто рассказывали — эта замечательная актриса идет и прославляет Украину, ни с кем не общается. Что это такое? Не знаю, не понимаю», — заметила она, не называя имен.

Гвоздикова также призналась, что после того, как Крым вошел в состав России, не общается с родственниками, которые живут на Украине.

«Не могла понять, что плохого сделала. Она говорила, что такие, как я, разорили Украину… Мне было обидно… Не знаю, откуда такая ненависть, мне непонятно», — поделилась Гвоздикова.

Чем сейчас занимается Наталья Гвоздикова

Наталья Гвоздикова последний раз появилась в кино в 2022 году, сыграв второстепенную роль в сериале «Валюша». Артистка призналась, что из-за отсутствия ролей думала об уходе из профессии. Сейчас она проводит творческие вечера. Также Гвоздикова состоит в жюри национальной премии киноакадемии «Ника». Актриса живет в Москве.

«Здесь я дома! А Америка мне вообще не очень нравится. Москва — это мой город, я прожила здесь большую часть своей жизни. Москва для меня — это не рестораны, это не музеи, Москва для меня все!» — сообщила она журналу «Москвич».

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