Гвоздикова заявила о домогательствах со стороны известного режиссёра

https://static.news.ru/photo/0b41bd30-c77a-11eb-acdc-96000091f725_660.jpg Наталья Гвоздикова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Народная артистка России Наталья Гвоздикова заявила о домогательствах со стороны покойного режиссёра Алексея Коренева. Известный комедиограф, по её словам, проявлял к ней различные знаки внимания.

В эфире телеканала «Россия 1» актриса рассказала, что Коренев любил демонстрировать своё внимание ей во время репетиций. Гвоздикова снималась у него в фильме «Большая перемена», однако, по её словам, из-за недопонимания режиссёр вырезал часть её роли из киноленты.

Он меня наказал. Вырезал часть моей роли из «Большой перемены». Он проявлял ко мне знаки внимания. По-разному проявлял. Я понимала, что очень ему нравлюсь, — рассказала народная артистка РФ.

Коренев скончался в 1995 году от инфаркта. Фильм «Большая перемена» вышел на ТВ в 1973 году. Гвоздикова сыграла девушку Полину, которая на вступительном экзамене в аспирантуру обошла своего жениха, главного героя ленты Нестора. Тот порвал с ней отношения, однако в конце фильма судьба вновь сведёт бывших влюблённых.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Антоненко заявила, что во время обучения во МХАТе она стала жертвой домогательств со стороны Олега Табакова, ныне уже покойного. По её словам, при поступлении в вуз артист предлагал ей обнажить грудь, уверяя, что «ничего делать не будет».