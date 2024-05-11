Уход со сцены, иск к Первому каналу, свадьба: куда пропала Яна Будянская

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Певица Яна Будянская прославилась после выхода песни «Одинокий голубь» в 1998 году. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Яна Будянская

Исполнительница родилась 26 декабря 1978 года в Москве, с детства занималась вокалом и игрой на гитаре. В 1998 году она выпустила первый альбом под названием «Голубь», в сборник также вошли хиты «Сигаретный дым» и «Хулиган». Известность пришла к Будянской сразу после того, как клип на композицию «Одинокий голубь» попал на музыкальные телеканалы.

В 1999 году Яна Будянская выпустила трек «Розы», еще через год записала саундтрек к фильму «Право на выбор». Затем композиции артистки исчезли с телеэкранов и радиоэфиров на несколько лет. Артистка вернулась к творчеству в 2012 году, выпустив альбом «Не спеши». В сборник вошло 10 композиций, написанных артисткой с начала нулевых.

В 2014 году исполнительница открыла собственную студию звукозаписи, затем выпустила новый альбом «Танец». Песня из сборника под названием «Бункер» попадала в список номинантов на премию «Золотой Граммофон» в 2015 году, но не прошла этап отбора. До 2022 года исполнительница выпустила еще два альбома, куда вошли ее лучшие треки.

Почему Яна Будянская уходила со сцены

Будянская перестала появляться на сцене в период с 1999 до 2012 года из-за того, что вышла замуж. Первым супругом артистки оказался военный, который был не против ее работы, но она прекратила гастроли и запись треков после того, как узнала о беременности.

В браке Яна Будянская родила дочь Дарью. Спустя несколько лет первый брак артистки распался.

За что Будянская требовала 100 млн рублей с Первого канала

Яна Будянская в 2019 году подала в суд на Первый канал в связи с незаконным использованием исключительного права на музыкальное произведение «Одинокий голубь». Об этом NEWS.ru сообщил ее адвокат Марат Аманлиев. По его словам, размер исковых требований к телеканалу составил 100 млн рублей.

Музыкальное произведение было исполнено 30 декабря 2018 года в рамках новогоднего выпуска телепередачи «Вечерний Ургант».

«Произошло грубейшее нарушение прав автора на произведение. Использование авторских прав без лицензионного договора строго запрещено законом. Мы будем добиваться максимальной компенсации как от Первого канала, так и от певицы, исполнившей чужое музыкальное произведение без соответствующего разрешения», — сообщил адвокат.

Чем сейчас занимается Яна Будянская

Яна Будянская продолжает заниматься творчеством, пишет тексты, создает аранжировки к трекам. В 2023 году она приняла участие в программе «Привет, Андрей». Артистка рассказала, что летом 2022 года вышла замуж.

«Познакомились в интернете. Надо было продать оборудование, мониторы очень ценные. Я их опубликовала, а мне написали ребята и попросили показать, какие они. Оказалось, что у будущего супруга своя студия домашняя, он решил купить. И они с другом позвонили мне, говорят: „Смотрите, какая красивая“», — поделилась она.

Муж сделал предложение артистке через «Госуслуги», куда пришло уведомление с просьбой оплатить пошлину за оформление брака. Несмотря на замужество, Будянская и ее супруг живут в разных городах. Мужчина отказался переезжать в Москву.

«Он работает на Севере, потому что он директор музыкальной школы», — объяснила Будянская.

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