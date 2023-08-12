«Не время молчать»: Манучаров призвал больше говорить о спецоперации Вячеслав Манучаров призвал больше говорить о героях СВО и их подвигах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вячеслав Манучаров

Заслуженный артист России и телеведущий Вячеслав Манучаров призвал коллег из сферы культуры и шоу-бизнеса больше говорить об СВО. Он отметил, что принято считать, будто культура должна находиться вне политики, но, по его мнению, это время в прошлом, и сейчас «ни одна сфера и ни один человек не могут, не имеют права быть вне политики».

«Пора прекратить молчать и делать вид, будто ничего не происходит — особенно культуре. Нужно осознать, понять, что идёт специальная военная операция, и пора открыто говорить — о героях СВО, о подвигах на линии фронта», — подчеркнул шоумен на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу спектакля «Неотправленные письма» по роману Олега Роя про СВО.

Это первая постановка о спецоперации на театральной сцене в Москве. Манучаров дебютировал в качестве режиссера. Премьера спектакля состоится 20 августа в рамках Московского урбанистического форума на площадке «Лужники». Впоследствии спектакль будет показываться на сцене «Под крышей» театра Моссовета, на сцене студии «МОСТ», а также планируются выездные гастроли.

Манучаров напомнил, что спецоперация идет уже более полутора лет. Однако некоторые люди, по его мнению, «живут так, будто ничего не происходит». Он считает такую позицию неправильной, «в том числе для деятелей культуры».

«Нужно говорить трезво и честно — о героях, о тех, кто сражается за наше будущее. Говорить через литературу, через театр, через телевидение и кино. Если мы не будем этого делать, то мы проиграем», — считает артист.

Ранее писатель Олег Рой рассказал о том, что его книги фактически «отменили» в России. Автор детективных романов возложил вину за эту ситуацию на пятую колонну, представители которой, считает он, никуда не уехали и продолжают вредить России и патриотам. Свое мнение Рой высказал на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Неотправленные письма» в постановке Вячеслава Манучарова.

Заслуженный артист России, актер театра Моссовета Дмитрий Щербина заявил ранее, что гордится быть русским и призывает всех не стесняться своего гражданства.