Предательство Корешкова, дочь, театр: как живет актриса Наталья Хорохорина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наталья Хорохорина

Заслуженная артистка России Наталья Хорохорина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Хорохорина

Наталья Хорохорина родилась 5 мая 1954 года в совхозе Московском поселка Внуково Московской области.

После школы она подала документы в театральный вуз, однако с первого раза поступить не смогла. Год работала в Ленинской библиотеке. Со второго раза Хорохорина поступила сразу в два вуза: в Щукинское и Щепкинское училища. Выбрала второе. Окончила его в 1967 году.

Актриса снималась в картинах «Усатый нянь», «Школьный вальс», «Предательница», «Вторжение», «Год активного солнца», «Белые росы», «Вера, надежда, любовь», «Неизвестный солдат», «Всего один поворот», «Филиал», «Двое и одна», «Вход в лабиринт», «Шкура», «Мужской зигзаг», «Петербургские тайны», «На ножах», «Раскаленная суббота», «Жизнь кувырком», «Холостяки», «Папины дочки», «Воронины», «Белая ворона», «Право на любовь», «Выйти замуж любой ценой», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в ее фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Хорохориной

Первым мужем Натальи Хорохориной был актер Виктор Корешков. Супруги развелись из-за измены Корешкова с коллегой Натальей Гундаревой. Впоследствии артист женился на ней.

«Неожиданное предательство — это ведь как нож в спину, так больно было», — вспоминала Хорохорина.

Вторым мужем актрисы стал хирург Владимир Соболев. В 1992 году у пары родилась дочь Анна. Супруги прожили вместе 12 лет.

Хорохорина утверждала, что Соболев оказался нечестным человеком, который присвоил себе ее накопления, отложенные на квартиру. Также, по ее словам, врач страдал от алкогольной зависимости.

«Квартира оказалась оформлена на мать Владимира. Прописывать в ней Анюту они не стали. Машина, как выяснилось, была куплена по доверенности, а гараж вообще не имел официальной регистрации. Короче... меня развели как лоха. В момент нашего кровавого развода я понимала, что могу сойти с ума. В таком возрасте оказаться без копейки денег. Но я взяла себя в руки. Да и ребенок маленький на руках был. В итоге я закрыла тему о нем. Дочери не запрещала видеться с отцом», — признавалась она.

Чем сейчас занимается Хорохорина

Наталья Хорохорина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Счастливый случай!», «Женитьба», «Идеальный муж», «Теща с сюрпризом!» и «С твоей женой был я».

В 2023 году артистка также снялась в картинах «СуперИвановы», «Конец славы» и «Метод уборщицы».

Читайте также:

Смерть дочери, насилие в семье, живопись: куда пропал актер Олег Стриженов

Бездетность, брак с Хаматовым, Ефремов: где сейчас актриса Дарья Белоусова

«Нужно остановить боевые действия на Украине»: как живет Агриппина Стеклова