«Нужно остановить боевые действия на Украине»: как живет Агриппина Стеклова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агриппина Стеклова на премьере фильма «По щучьему велению»

Заслуженная артистка России Агриппина Стеклова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, высказывалась ли она о спецоперации?

Чем известна Стеклова

Агриппина Стеклова родилась 15 февраля 1973 года в Краснодаре в семье народного артиста России Владимира Стеклова и актрисы Людмилы Мощенской.

Окончила РАТИ-ГИТИС. Стеклова снималась в картинах «Транти-ванти», «Истинные происшествия», «Коктебель», «Нежный барс», «Самая красивая», «Холодное сердце», «Король Лир», «Бедные родственники», «Жизнь после», «Географ глобус пропил», «Большие деньги», «Мама по контракту», «На месте», «Без меня», «Доктор Преображенский», «Взаперти», «Пробуждение», «День мертвых», «Казнь», «Елки-иголки», «Пазл» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Стекловой

В 19-летнем возрасте Агриппина Стеклова родила сына Данила. Имя его отца она не раскрывает. С ним она рассталась, еще будучи беременной, и записала мальчика на свою фамилию.

Сейчас Стеклова замужем за актером Владимиром Большовым. Он старше ее на 15 лет.

Бывшая жена Большова умерла, у него есть дочь Мария. И его наследница, и сын Стекловой тоже выбрали актерскую профессию.

«Семейная жизнь — это непросто. Хотя, с другой стороны, и несложно, надо „всего лишь“ любить. И непременное условие — слышать партнера и чем-то ради него жертвовать. Если бы кто-то владел этим секретом семейной жизни, он был бы, ну, я не знаю, миллионером! Это как формула счастья, формула любви или бессмертия. У меня нет ответа на этот вопрос. Просто должна быть любовь!» — говорила Стеклова.

Что Стеклова говорила о Крыме

Агриппина Стеклова рассказывала, что в детстве вместе с бабушкой и дедушкой жила в Крыму.

«На самом деле я актриса не во втором, а в третьем поколении. Мои бабушка и дедушка со стороны мамы тоже артисты. Одно время они работали в Краснодаре, где я и появилась на свет (мама поехала меня рожать к своим родителям). А потом они переехали в Симферополь, где успешно работали в местном театре. Когда летом меня привозили к бабушке и дедушке на солнышко и фрукты, я ездила с ними на гастроли. Симферополь — это город моего детства, я его очень люблю», — вспоминала она.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Актриса Агриппина Стеклова

Что Стеклова говорила о спецоперации

В 2022 году в журнале «Театр» было опубликовано обращение руководителей ведущих российских театров, известных деятелей российской культуры с призывом к мирному урегулированию ситуации на Украине.

Свою подпись поставила и Агриппина Стеклова.

«Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей родины. Среди нас — дети и внуки тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди. Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта, остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — говорилось в обращении.

Чем сейчас занимается Стеклова

Агриппина Стеклова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Лондон Шоу», «Четыре тирана», «Всем добрый вечер», «Иллюзия счастья», «Старший сын» и «Дон Жуан».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Мастер и Маргарита», «По щучьему велению», «Год рождения», «Райцентр» и «Василиса и хранители времени». В фильме «По щучьему велению» она сыграла вместе со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым.

В скором времени также должны выйти проекты «Любовь Советского Союза» и «Все ОК» со Стекловой.

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