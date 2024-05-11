Джастин и Хейли Бибер раскрыли пол будущего ребенка и выбрали имя Беременная Хейли Бибер сообщила, что у них с Джастином родится девочка

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Джастин и Хейли Бибер

Американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут рождения дочери. Хейли опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры, на которых вынимает из кармана розовую детскую соску. Ранее журнал PEOPLE со ссылкой на источники в окружении артистов сообщил, что пара уже выбрала имя для ребенка и начала обустраивать детскую комнату.

Все рады за них. Они будут отличными родителями, и Джастин будет полностью вовлечен в воспитание малыша. Это будет следующий важный проект для него. Он так рад растить своего ребенка. Они уже придумали имя, которое, по их мнению, идеально подойдет наследнику. Они также начинают украшать детскую. Им не терпится познакомиться с малышом, — приводит издание слова друга пары.

Ранее Хейли и Джастин Бибер объявили, что ждут первенца. Хейли опубликовала кадры, на которых демонстрирует округлившийся живот.

Фотосессия стала частью церемонии по обновлению свадебных клятв между супругами. Модель надела облегающее белое кружевное платье в пол от Saint Laurent. Ее голову покрывала импровизированная фата из такого же материала. Джастин же остался верен своему спортивному стилю и дополнил образ бейсболкой. Всего за 15 часов публикация набрала почти 9 млн лайков.