Раскрыто истинное отношение Балабанова к фильму «Брат» Быков рассказал про отношение Балабанова к фильму «Брат»

Фото: kino-teatr.ru

Сергей Бодров (младший)

Российский сценарист Юрий Быков на YouTube-шоу «Белый шум» рассказал, как же режиссер Алексей Балабанов относился к своему фильму «Брат». Как оказалось, сам творец не сильно высоко его оценивал. Также Быков отметил, что свою картину «Дурак» посвятил именно этому известному режиссеру.

Сценарист поделился, что сам не особо сильно восторгается фильмами «Брат» и «Брат-2», и добавил, что и сам режиссёр не был в восторге от своих картин, которые так понравились народу. Известно, что первая часть воспринималась более эмоционально и имела в себе философские мотивы, а сиквел оказался посредственным, ведь создавался в коммерческих целях.

Также Быков подчеркнул, что Балабанов является более тонким и мыслящим человеком, это видно по его картине «Груз 200».

Он про «Брата» говорил: «Ну хотите — смотрите». Мол, я могу и такое снять, такой массовый продукт. Была ли для него эта картина ключевой? Мне кажется, нет. Все-таки он был человек гораздо более тонкий, глубоко мыслящий. Это и по «Груз 200» видно, — рассказал сценарист.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в День России прочел стихотворение из фильма Балабанова «Брат-2» на фоне запуска баллистической ракеты «Сармат». Видео завершается культовой фразой главного героя фильма Данилы Багрова — «Сила в правде».