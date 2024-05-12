Обращение к ВС РФ, уход из театра, дети в ФРГ: как сейчас живет Иван Паршин

Народный артист России Иван Паршин обрел популярность благодаря роли радиста Бориса Тарасова по прозвищу Бизон в цикле сериалов «Морские дьяволы». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Иван Паршин

Иван Паршин родился 1 июня 1973 года в Санкт-Петербурге в актерской семье. Его отец — народный артист РФ Сергей Паршин, мать — театральный режиссер-педагог Татьяна Астратьева.

Иван Паршин впервые снялся в кино в 12-летнем возрасте в фильме «22 июня, ровно в четыре часа...», затем появился на экране после окончания Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, сыграв роль Леши Коливанова в ленте «Ты у меня одна».

Первую главную роль Паршин сыграл в сказке «Любовь зла...». Позднее появился в картинах «Бедный, бедный Павел» и «Чисто по жизни». Известность к актеру пришла в 2006 году после выхода сериала «Морские дьяволы», в котором он сыграл Бориса Тарасова по прозвищу Бизон. Его также можно увидеть в лентах «Лихач», «Доктор Иванов», «Девушки с Макаровым».

Что известно о личной жизни Ивана Паршина

Первый раз артист женился в середине 90-х на Венере Паршиной. Семья переехала в Германию, где в городе Оснабрюк артист открыл строительный бизнес. В этом браке, за границей, родились сын Николай и дочь Евгения.

Через шесть лет Иван Паршин решил вернуться в Россию и возобновить карьеру артиста, однако супруга отказалась покидать Европу, в результате пара развелась. Деталями личной жизни артиста поделился его отец Сергей Паршин.

«Дети живут в Германии, где и родились. Дело в том, что первая жена Ивана еще до встречи с ним уехала туда на ПМЖ, но периодически приезжала на родину. Здесь они и встретились. Впоследствии сын тоже перебрался в Германию. Но, не зная языка, приличной работы найти не смог и вернулся. А жена не захотела», — рассказал он «7Дней.ru».

Сейчас Иван Паршин состоит во втором браке. Имя супруги он не разглашает. Известно, что в этих отношениях родился сын Андрей.

В 2006 году Иван Паршин похоронил мать. Татьяна Астратьева скончалась после борьбы с онкологией. Ради сбора средств на ее лечение отец актера снимался в рекламе препарата для потенции.

Чем сейчас занимается Иван Паршин

После начала спецоперации артист записал для личного аккаунта видео, в котором обратился к российским военнослужащим.

«Хочу передать привет и слова уважения и поддержки всем тем нашим ребятам, которые сейчас воюют, находятся на передовой. Ребят, мы все желаем вам победы, нашей победы, до конца! Знайте, наши миры — вы. Не те, кто побежали сейчас в свои западные квартирки, а вы. Мы молимся за вас, мы ждем вас с победой домой. Всем медикам, которые находятся на местах и спасают жизнь нашим ребятам, отдельный поклон. Работайте, братья, мы — победим», — сказал Паршин.

Артист считает, что на Украине по-прежнему остается много хороших людей с «правильным расположением духа», однако они, по мнению Паршина, «оказались под влиянием фашистского правительства».

Иван Паршин несколько лет назад уволился из Александринского театра. На настоящий момент он работает актером озвучки и активно снимается для российского кино. В 2023 году с актером вышли два сезона сериала «Доктор Иванов», где он играет участкового Андрея, а также ленты «Феникс» и «Ивушка плакучая».

На настоящий момент артист задействован в съемках продолжения сериала «Морские дьяволы», где по-прежнему играет Бизона.

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