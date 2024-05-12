Евровидение-2024: кто победил, участники, место Украины, скандалы из-за РФ

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Победитель Евровидения-2024 певец Nemo

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем Евровидения в 2024 году. Он выступил на сцене в шубе и розовой мини-юбке. Какие известны подробности и скандалы финала музыкального конкурса?

Что известно о победителе Евровидения

Певец Nemo (Немо Меттлер) выступил на Евровидении с песней The Code, в которой соединяются рэп, оперная ария и электронная музыка. По словам исполнителя, эта композиция рассказывает о его пути к познанию себя как небинарной личности. Во время номера артист был одет в розовую короткую мини-юбку и цветочную накидку.

«Я надеюсь, что этот конкурс и его участники смогут оправдать свои обещания и продолжат выступать за мир и достоинство каждого человека на Земле», — сказал Nemo со сцены, получая главную награду.

После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку — стеклянный микрофон. Однако организаторы выдали ему новый приз.

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Победитель Евровидения-2024 певец Nemo

Какое место заняла Украина на Евровидении

Второе место на Евровидении с 547 баллами заняла Хорватия, ее с песней Rim Tim Tagi Dim представлял исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna.

Тройку лидеров замкнула Украина с 453 баллами. Страну на Евровидении в 2024 году представляли рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

Что за скандал с израильской певицей на Евровидении

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в январе 2024 года почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса из Финляндии потребовали исключить Израиль из Евровидения, обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа. В адрес исполнительницы Эден Голан начали поступать угрозы, однако Европейский вещательный союз (EBU), организующий конкурс, осудил преследование певицы из Израиля.

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Выступление певицы Эден Голан на конкурсе «Евровидение»

Во время генеральной репетиции и выступления в финале конкурса певицу освистали. Также свою неприязнь к ней выразила участница из Греции Марина Сатти. На пресс-конференции она публично игнорировала, высмеивала конкурентку и демонстративно зевала, закатывала глаза, строила гримасы.

Также израильская певица Эден Голан была внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в поддержке присоединения Крыма к России, незаконной коммерческой деятельности на полуострове, а также в нарушении государственной границы Украины.

Эден Голан была финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос.Дети». Помимо этого, она являлась солисткой группы COSMOS Girls, продюсированием которой занимался певец Григорий Лепс. На Евровидении-2024 исполнительница заняла пятое место.

За что дисквалифицировали певца из Нидерландов

Голландского певца Йоста Клейна дисквалифицировали прямо в день финала Евровидения. На него пожаловалась в полицию участница съемочной группы после полуфинала.

Нидерландская сторона сообщила, что Клейна отстранили за «угрожающий жест» и драку с оператором, которая снимала артиста без его согласия.

Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press Выступление Йоста Клейна на конкурсе «Евровидение»

В СМИ также предположили, что отстранение может быть связано не с дракой. На шоу Клейн также попал в скандал с израильской певицей Эден Голан. Артист резко отреагировал на молчание коллеги, когда ее спросили, представляет ли она угрозу для других участников.

Почему в России Евровидение назвали «похоронами Европы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение в 2024 году «переплюнуло» любой шабаш или ритуальное святотатство. По ее мнению, музыкальный конкурс можно назвать похоронами Западной Европы.

«Евровидение-2024 переплюнуло любой <...> шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — отметила дипломат.

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