Швейцария стала победителем Евровидения-2024

Фото: Andreas Hillergren/Keystone Press Agency/Global Look Press

певец Nemo

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем музыкального конкурса «Евровидение» в 2024 году, следует из официальной трансляции мероприятия на Yotube. Второе место с отставанием в 44 очка заняла Хорватия, от которой выступал певец, известный как Baby Lasagna.

Песня The Code, исполненная артистом из Швейцарии, уже была удостоена престижной награды за лучший текст. Клип на нее на официальном канале Евровидения стал одним из самых просматриваемых за последние несколько месяцев.

Тройку победителей музыкального конкурса замкнули украинские музыканты Alyona Alyona и Jerry Heil. В пятерку лучших также вошли исполнители из Франция и Израиля, которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

Ранее стало известно, что израильская участница музыкального конкурса «Евровидение» Эден Голан оказалась в базе украинского сайта «Миротворец». Певица якобы поддержала референдум в Крыму, сообщалось на сайте. Также артистку обвинили в нарушении государственных границ Украины.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев допустил, что члены жюри Евровидения засудят или вообще проигнорируют участницу от Израиля по политическим мотивам. Специалист также предположил, что у артистки крепкие нервы и большой опыт, поэтому она хорошо держит удар.