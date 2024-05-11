«Крепкие нервы»: стало известно, какую страну точно засудят на Евровидении Музкритик раскрыл, участников от какой страны на Евровидении точно засудят

Фото: Andreas Hillergren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эден Голан

Члены жюри Евровидения засудят или вообще проигнорируют участницу от Израиля Эден Голан по политическим мотивам, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Специалист также заявил, что у артистки крепкие нервы и большой опыт, она хорошо держит удар.

Конечно, многим понравилась Эден Голан от Израиля, которая наша (Голан участвовала в шоу «Голос. Дети» и конкурсе «Детская новая волна», — NEWS.ru). Думаю, зрители ее оценят очень высоко, а жюри засудят по политическим причинам, а может вообще проигнорируют. Если не все, то многие, что повлияет на конечный результат, — пояснил он.

Бабичев добавил, что сейчас кандидатке от Израиля тяжело, ведь ей приходится принимать участие в репетициях и выходить на сцену под давлением со стороны зала. По его мнению, в ее ситуации можно сравнить конкурс с полем боевых действий.

У нее крепкие нервы, несмотря на молодость. Она опытная артистка. Скорее всего, она руководствуется какой-то важной миссией для своей страны. Фактически Евровидение — поле боевых действий, — заключил критик.

Ранее Евгений Бабичев предположил, что победу на Евровидении одержит участник от Хорватии Марко Пуришич. По его мнению, в список фаворитов также можно включить швейцарца Немо Меттлера, но у него достаточно сложная песня, состоящая сразу из нескольких частей.