Стало известно, кто практически обеспечил себе победу на Евровидении Бабичев: у хорвата Пуришича больше всего шансов победить на Евровидении

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марко Пуришич

Учитывая все обстоятельства, участник от Хорватии Марко Пуришич дотянет до победы на Евровидении, таким прогнозом поделился с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Среди других потенциальных призеров собеседник отметил швейцарца Немо Меттлера и представительницу Израиля Эден Голлан. Исполнитель из Франции Slimane, по его словам, подготовил один из лучших номеров.

Скорее всего, участник от Хорватии Марко Пуришич дотянет до победы. В фавориты также метят Швейцария и Израиль <...>. Но у швейцарца очень сложная песня, состоит из нескольких частей — и вокал, и речитатив, и смена ритма, что путает зрителя, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз отстранил от участия в финале музыкального конкурса «Евровидение» участника от Нидерландов Йоста Клейна. В организации подчеркнули, что считают недопустимой драку артиста с фотографом мероприятия.

Теперь в финале Евровидения выступят артисты от 25 стран. В СМИ появилась информация, что делегация от Эстонии возмутилась решением EBU и готова отказаться от конкурса в знак поддержки Клейна, на подобный шаг могут пойти и другие артисты.

10 мая стало известно, что Израиль вышел в финал Евровидения в шведском Мальмё, несмотря на протесты против участия страны в музыкальном конкурсе. В день полуфинала состоялась масштабная антиизраильская акция, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Присутствующие в зале протестующие скандировали «Свободу Палестине».