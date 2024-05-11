Участника Евровидения от Нидерландов дисквалифицировали перед финалом EBU дисквалифицировал участника от Нидерландов Кляйна на Евровидении из-за драки

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йост Кляйн

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от участия в финале музыкального конкурса «Евровидение» участника от Нидерландов Йоста Кляйна. В организации подчеркнули, что считают недопустимой драку артиста с фотографом мероприятия. Сообщение опубликовано на официальном сайте вещателя.

Поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды конкурса было расценено как нарушение правил мероприятия. <...> Шведская полиция расследует инцидент, произошедший с женщиной, работающей в производственной команде Евровидения. Пока проходит расследование, мы считаем, что будет неправильно Нидерландам продолжать участие в конкурсе, — говорится в сообщении EBU.

Таким образом, Нидерланды официально отстранены от участия в конкурсе. Теперь в финале Евровидения выступят артисты от 25 стран. В СМИ появилась информация, что делегация от Эстонии возмутилась решению EBU и готова отказаться от конкурса в знак поддержки Кляйна, на подобный шаг могут пойти и другие артисты.

Делегация Нидерландов в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выразила несогласие с вердиктом вещателя. Они назвали решение неадекватным и шокирующим.

Ранее SVT со ссылкой на организаторов писал, что Йост Кляйн подрался с фотографом на конкурсе «Евровидение». Кроме того, певец публично саботировал интервью представительницы Израиля Эден Голан.

Также бельгийское ТВ прервало выступление Голан. Профсоюз работников телевидения заявил, что трансляцию остановили, поскольку прохождение артистки в финал является недопустимым. Они также обвинили Израиль в геноциде.