Нидерланды оказались на грани вылета из Евровидения SVT: певец из Нидерландов Йост Кляйн на Евровидении подрался с фотографом

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йост Кляйн

Представитель Нидерландов — Йост Кляйн — подрался с фотографом на конкурсе «Евровидение», передает SVT со ссылкой на организаторов. Из-за его поступка страну могут дисквалифицировать, однако окончательное решение еще не принято.

В настоящее время мы расследуем инцидент с участием артиста из Нидерландов. Он пока не будет репетировать. В настоящее время у нас нет дальнейших комментариев, мы сообщим об этом своевременно, — отметили организаторы Евровидения.

Один из журналистов поинтересовался у певицы Эден Голан, представляющей Израиль на Евровидении, понимает ли она, что ее участие в конкурсе подвергает опасности других артистов и зрителей. Певице сказали, что она может воздержаться от ответа.

Почему нет? — воскликнул Кляйн, сорвав с головы кофту, в которой просидел всю пресс-конференцию.

Ранее бельгийское ТВ прервало выступление Голан. Профсоюз работников телевидения заявил, что трансляцию остановили, поскольку прохождение артистки в финал является недопустимым. Они также обвинили Израиль в геноциде.

Израиль вышел в финал Евровидения, несмотря на протесты против участия страны в музыкальном конкурсе. В день полуфинала в Мальмё состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Присутствующие в зале протестующие скандировали «Свободу Палестине».