Израиль прошел в финал Евровидения, несмотря на протесты Израильская певица Голан попала в финал Евровидения, несмотря на протесты

Фото: Global Look Press

Эден Голан

Израиль вышел в финал Евровидения в шведском Мальмё, несмотря на протесты против участия страны в музыкальном конкурсе, свидетельствуют итоги второго полуфинала на сайте организаторов. Страну представляет исполнительница Эден Голан.

В Мальме прошел второй полуфинал Евровидения, по итогам которого Израиль вместе с другими девятью странами вышел в финал конкурса, — сообщается на сайте.

В день полуфинала в Мальмё состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Присутствующие в зале протестующие скандировали «Свободу Палестине».

Кроме Израиля, во второй полуфинал вышли Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения. После первого отбора по результатам голосования в финал попали Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия. Финал состоится 11 мая.

В феврале стало известно, что Украину на Евровидении в 2024 году представит рэп-музыкант Алена Савраненко и певица Яна Шемаева, популярная под псевдонимом Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Их выбрали в финале национального отборочного тура.

Ранее сообщалось, что Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, упала на сцене в ходе генеральной репетиции Евровидения. Свидетелями этого стали 15 тысяч человек, которые приобрели билеты на открытую репетицию конкурса.