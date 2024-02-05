Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2024 Украину на Евровидении-2024 представит Alyona Alyona и Jerry Heil

Фото: Ruslan Kanuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2024 году представит рэп-музыкант Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, и певица Яна Шемаева, популярная под псевдонимом Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Их выбрали в финале национального отборочного тура. Мероприятие пройдет в шведском Мальме 7–11 мая.

Дуэт по результатам голосования зрителей и жюри набрал 21 балл. Из 1 млн 160 тысяч голосов украинцев Alyona Alyona и Jerry Heil набрали 720 тысяч. При этом жюри победителем определили группу Ziferblat с песней Place I Call Home, но зрители отдали предпочтение дуэту Jerry Heil и Alyona Alyona.

Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в Евровидении в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине.

Ранее Румыния отказалась участвовать в Евровидении в 2024 году из-за финансовых трудностей. Еще одной причиной назвали невозможность представить страну на достойном уровне. Такое решение на заседании совета директоров поддержали пять человек, еще четверо проголосовали против, столько же воздержались.