Артистка с Украины свалилась со сцены в ходе подготовки к Евровидению Певица с Украины Alyona Alyona упала со сцены в ходе репетиции к Евровидению

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Алена Савраненко (слева)

Украинская певица Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, упала на сцене в ходе генеральной репетиции Евровидения. Кадры распространились в Сети. Это случилось 6 мая, за день до первого полуфинала.

Во время выхода на сцену исполнительница запуталась в складках костюма и рухнула на пол, однако быстро поднялась. Свидетелями этой истории стали 15 тысяч человек, которые приобрели билеты на открытую репетицию конкурса.

Музыкальный конкурс пройдет в шведском Мальме 7–11 мая. Некоторые комментаторы увидели в падении украинской звезды плохой знак для Украины.

В феврале стало известно, что Украину на Евровидении в 2024 году представит рэп-музыкант Алена Савраненко и певица Яна Шемаева, популярная под псевдонимом Jerry Heil, с песней Teresa & Maria. Их выбрали в финале национального отборочного тура.

Тогда же выяснилось, что подопечная российской певицы Пелагеи на шоу «Голос.Дети» Эден Голан представит Израиль на конкурсе «Евровидение» в Швеции. Девушка родилась в Израиле, но выросла и начинала свою певческую карьеру в России. На родину она вернулась около двух лет назад.

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что Евровидение как музыкальный конкурс изжил себя и не имеет реального значения. По его мнению, зрители также потеряли интерес к международному конкурсу и его участникам.