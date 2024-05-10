Бельгийское ТВ прервало выступление певицы Эден Голан, представляющей Израиль на конкурсе «Евровидение» в Мальмё, пишет Bild со ссылкой на профсоюз работников телевидения. Они заявили, что остановили трансляцию, поскольку прохождение артистки в финал является недопустимым.

Несколько месяцев мы с ужасом следили за событиями на Ближнем Востоке. Мы убеждены, что государство Израиль совершает геноцид. А потому это скандал, что израильская конкурсантка принимает участие в конкурсе. Ничего не делать, а просто наблюдать, больше не вариант, — отметили в профсоюзе.