Представительницу Израиля на Евровидении внесли в базу «Миротворца» Участницу Евровидения от Израиля Голан внесли в украинскую базу «Миротворец»

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Выступление певицы Эден Голан на конкурсе «Евровидение»

Участница музыкального конкурса «Евровидение» от Израиля Эден Голан оказалась в базе украинского сайта «Миротворец». На сайте сообщается, что певица якобы поддержала референдум в Крыму.

Также артистку обвинили в нарушении государственных границ Украины. Кроме того, указано на сайте, Голан принимала участие в неких антиукраинских мероприятиях.

Ранее бельгийское ТВ прервало выступление Эден Голан. Представители вещателя заявили, что остановили трансляцию, поскольку прохождение артистки в финал является недопустимым. На ТВ указали, что Голан представляет страну, которая устроила «геноцид» в Палестине.

Израиль вышел в финал Евровидения, несмотря на протесты против участия страны в музыкальном конкурсе. В день полуфинала в Мальме состоялась масштабная антиизраильская акция протеста, участие в которой приняла известная активистка Грета Тунберг. Присутствующие в зале протестующие скандировали «Свободу Палестине».

Музыкальный критик Евгений Бабичев допустил, что члены жюри Евровидения засудят или вообще проигнорируют участницу от Израиля по политическим мотивам. Специалист также заявил, что у артистки крепкие нервы и большой опыт, она хорошо держит удар.