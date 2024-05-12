Филипп Киркоров: последние новости 12 мая, новое тату, съемки в фильме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров продолжает делать татуировки. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, что он делает по утрам?

Какие татуировки сделал Киркоров и зачем

Филипп Киркоров недавно признался, что сделал татуировку дракона на одной руке, а на пальцах другой руки набил слово KING («король»). Кроме того, на спине поп-короля теперь изображен он сам с крыльями, а также фамильный герб с именами его детей и родителей. На торсе певца набита большая птица, похожая на феникса.

Киркоров рассказал, что раньше критиковал людей, у которых есть татуировки, а теперь у него изменилось сознание. При этом каждый сеанс принес ему много боли.

«Я так критиковал своих друзей, у которых были татуировки. Говорил им: „Что вы делаете, как с этим можно жить! Это же на всю жизнь!“ А потом в одночасье: раз — и у меня изменилось сознание. Это в какой-то степени подвиг», — отметил исполнитель в шоу «Ты не поверишь!».

Артист пояснил, что все изображения на теле несут скрытый смысл. Например, дракона Киркоров набил на память об участии в программе «Сокровище императора». Также он олицетворяет силу и мудрость.

Киркоров также сообщил, что недавно вновь посетил тату-мастера и теперь на его левой руке под надписью KING появилась роза.

«Это же символ любви. Роза — ее мне дарят на сцене. Когда берешь микрофон и тут роза, это немножко романтично. Остановиться уже невозможно», — добавил певец.

Почему Киркоров захотел иначе назвать дочь

Дочку Филиппа Киркорова зовут Алла-Виктория — в честь бывшей жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, и мамы Виктории.

Во время передачи «Маска» артист признался, что жалеет из-за выбора имени для наследницы. Это произошло после того, как блогер Регина Тодоренко поделилась историей, что ее бабушку звали Валенсия.

«Если бы я знал раньше это имя, я бы дочку так назвал. Представляешь, как красиво… Валенсия Филипповна», — сказал Киркоров.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Какой утренний ритуал есть у Киркорова

Филипп Киркоров в шоу «Утро» рассказал, «как просыпаются настоящие мужики». По его словам, утром он подходит к зеркалу и говорит себе, что красивый.

«Просыпаешься весь такой… Подходишь к зеркалу и говоришь: „Какой же ты... Какой же ты... Красивый!“ И становишься… Ничего», — пошутил музыкант.

В каком фильме снимется Киркоров

Филипп Киркоров признался, что ему предложили сыграть главную роль в полнометражном фильме.

«Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — рассказал певец на «Шоу Воли».

Киркоров также сообщил, что съемки ленты начнутся этим летом. Других подробностей о проекте он не раскрыл.

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