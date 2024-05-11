Драки, смерть и обнаженка: составлен топ-10 громких скандалов Евровидения

Фото: Jens BAttner/dpa/Global Look Press

Alyona Alyona

Украинская певица Alyona Alyona упала на репетиции Евровидения в Швеции. На этом особенно акцентировали внимание российские СМИ, а в Белоруссии посчитали такую оплошность на генеральной репетиции «дурным предзнаменованием». Но в свое время ЧП, произошедшее на сцене международного конкурса в 2016 году с Сергеем Лазаревым, не помешало ему победить в зрительском голосовании. NEWS.ru в день финала Евровидения-2024 вспоминает этот и другие необычные случаи и казусы на песенном конкурсе.

Синяк на всю ногу

В 2020 году Лазарев поделился не самыми приятными воспоминаниями о своем участии в Евровидении 2016 года. Он опубликовал снимок ноги, которая почти полностью была покрыта синяком. Певец тогда выступал на декорациях, создававших иллюзию, что он парит в воздухе. На деле же в конструкции были выступы, на которых он держался. На одной из репетиций артист упал с конструкции и повредил ногу.

«Кстати, с тех пор вплоть до финала мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса. Слава богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании <...>. Многие до сих пор не понимают, как я шел по стене», — написал Лазарев.

Ягодичный перформанс

В том же 2016 году казус произошел на выступлении победительницы -- украинской певицы Джамалы. Пранкер Виталий Седюк выскочил на сцену и оголил пятую точку. В зону доступа к звездам Евровидения он попал по аккредитации телеканала «1+1».

Седюк заработал славу пранкера за эпатажные выходки в отношении звезд. В сентябре того же года он бросился к Ким Кардашьян и попытался поцеловать ее в ягодицы. За четыре года до этого он попытался поцеловать Уилла Смита, за что получил от него пощечину. А в 2014 году на церемонии Grammy он вышел получать награду вместо певицы Адель.

Сбежавшая юбка

В финале Евровидения в 1985 году, который прошел в Гетеборге, ведущая Лилл Линдфорс потеряла юбку на сцене в прямом эфире. Она не растерялась и заявила, что это был заранее «спланированный перформанс», однако организаторы конкурса не оценили ни импровизацию, ни чувство юмора ведущей и запретили в дальнейшем устраивать незапланированные акции на сцене.

Работник сцены лишился жизни из-за Евровидения

В 2019 году конкурс принимал Израиль. Техническую подготовку к мероприятию начали за неделю до шоу. Во время разгрузки светового оборудования один из тяжелых приборов свалился на 66-летнего работника сцены Фульди Шварц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам семьи, мужчина разгружал оборудование из грузовика на стоянке рядом с концертным комплексом, когда на него опрокинулась колесная осветительная установка. В результате чего, по словам семьи, мужчина получил серьезные травмы головы, переломы ребер, прокол легкого и травму позвоночника. Его срочно доставили в тель-авивскую больницу для экстренной операции на головном мозге.

Состояние Шварца ухудшилось поздно вечером 14 мая, когда начался первый полуфинал песенного конкурса. Врачи констатировали смерть мужчины в час ночи на следующие сутки.

Драка в Лондоне

В 2022 году на вечеринке в Лондоне в честь Евровидения произошла драка. Вечером 3 апреля на шоу в отеле Hard Rock собрались конкурсанты прошлых лет из разных стран, представитель Соединенного Королевства в конкурсе того года Рилан Кларк презентовали новые песни и хиты прошлых лет. Для посетителей вечеринки был доступен алкоголь, что и привело к стычке. Один из гостей шоу изрядно напился, из-за чего секьюрити силой выволокли его на улицу. Это не понравилось приятелям пьяного гражданина, они устроили драку с охраной заведения.

Диктатор Франко купил голоса?

В 1968 году победа Испании на Евровидении вызвала ряд вопросов. Спустя годы участники событий подтверждают, что диктатор генерал Франсиско Франко, управлявший страной, приложил руку к фальсификации конкурса 1968 года в пользу испанской певицы Массиэль и ее песни La, La, La.

В 2008 году вышел испанский документальный фильм «Я жил в испанском мае», где испанский телеведущий Хосе Мария Иньиго утверждал, что Франко подкупил иностранных судей, чтобы обеспечить победу Испании. По его словам, Франко отчаянно пытался улучшить международный имидж Испании.

Палестина на Евровидении

В 2024 году антиизраильская критика из-за военных действий в секторе Газа стала заметной повесткой на Евровидении. Но в 2019 году зрители освистали исландскую группу Hatari, развернувшую во время голосования флаг Палестины. До этого организаторы отнимали у участников флаг перед выходом на сцену. В итоге за выходку музыкантов Исландию оштрафовали.

По возвращении из Израиля Hatari записали песню с палестинским исполнителем Башаром Мурадом.

В тот же год на Евровидении в качестве приглашенного гостя выступила певица Мадонна. Двое ее танцоров развернулись к публике спинами, на которых были нарисованы израильский и палестинский флаги.

Травля участницы из Израиля

В 2024 году 38-летняя участница из Греции Марина Сатти открыто выразила неприязнь к 20-летней артистке из Израиля Эден Голан. Пока последняя отвечала на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, гречанка публично игнорировала, высмеивала конкурентку и демонстративно зевала, закатывала глаза, строила гримасы и заваливала голову на стол, будто собирается уснуть. Пользователи Сети уже окрестили ее «главной стервой» конкурса в этом году и из-за проявленного неуважения к Голан и другим участникам сравнили ее с «той самой одноклассницей, которая самоутверждается, унижая других без причины».

Фото: Jens BAttner/dpa/Global Look Press Марина Сатти

Протесты евреев и конфуз Даны Интернэшнл

В 1998 году Израиль выбрал в качестве участника Евровидения изменившую пол певицу Дану Интернэшнл, что вызвало протесты ортодоксальных евреев, которые призывали даже распустить правительство. На следующий год певица снова оказалась в эпицентре скандала: артистка вышла на иерусалимскую сцену на высоких шпильках и, не удержавшись на ногах, рухнула на пол в разгар церемонии награждения победителя. Из-за этого казуса церемонию пришлось прервать.

Острый язык британского журналиста

В 2001 году тележурналист ВВС Терри Уоган, который бессменно комментировал музыкальный конкурс в течение 20 лет, оскорбил датских ведущих, назвав их Доктором Смерть и Зубной феей. Эта история получила широкую огласку и попала на первые полосы датских газет, из-за чего редакция ВВС получила тысячи писем от разгневанных телезрителей, Уогану пришлось принести публичные извинения. Впоследствии он шутил, что при поездке в Данию ему придется надеть на голову бумажный пакет, чтобы его не узнали, потому что датчане ему этой истории не простят.

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