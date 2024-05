Составлен список лучших российских номеров на Евровидении Музкритик Бабичев: номера Билана и Лазарева были лучшими на Евровидении от РФ

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Сергей Лазарев выступает в финале конкурса песни «Евровидение»

Одними из самых запоминающихся номеров России на Евровидении стали выступления Димы Билана в 2006 и 2008 годах и Сергея Лазарева в 2016 и 2019 годах, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, фишками номеров Билана стали балерина и рояль, а в другой раз — фигурист Евгений Плющенко и скрипач.

Несмотря на многолетнее участие России в Евровидении, запоминающихся номеров не много. Однозначно, это оба выступления Димы Билана — в 2006 и 2008 годах. Очень необычные фишки с балериной и роялем, а также со скрипачом и Плющенко. Журналисты тогда говорили, что именно это Европе и нужно — больше показывать свою культуру, свои инструменты, фирменный почерки и музыкальный стиль, — пояснил он.

Бабичев напомнил, что единственным победителем музыкального конкурса стал Билан: в 2008-м с песней Believe он занял первое место, а в 2006-м он оказался на втором месте с Never Let You Go. Сергей Лазарев дважды занял третье место с композициями You Are the Only One и Scream. Говоря о «стареньких» номерах, продюсер вспомнил о номере Аллы Пугачевой в 1997 году.

Из старенького — Алла Пугачева филигранно выступила с «Примадонной» в 1997-м, одно из самых ярких выступлений лично для меня. Мощный бэк-вокал. Использование, в конце эта фишка, использование микрофона вместо бокала, который она выпивает, — ой-ой-ой. Также очень сильным оказались выступления групп Serebro в 2007-м с песней Song #1 (3-е место), «Бурановские бабушки» с Party for Everybody (2012-й, 2-е место) и t.A.T.u. (3-е место в 2003-м с «Не верь, не бойся, не проси»), — заключил он.

