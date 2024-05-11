Певца из Нидерландов отстранили от участия в Евровидении после драки

Фото: Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йост Клейн

Певца Йоста Клейна, представляющего Нидерланды на Евровидении, временно дисквалифицировали, сообщила Нидерландская телевещательная корпорация. Причиной стало поведение артиста. Так, ранее он подрался с фотографом.

Пока расследование продолжается, EBU (Европейский телевещательный союз. — NEWS.ru) решил, что Йост Клейн не будет выступать во время второй генеральной репетиции конкурса, за которую голосует жюри в 37 странах-участницах. Вместо этого будет использована видеозапись его выступления в полуфинале, — говорится в сообщении.

В СМИ также предположили, что отстранение может быть связано не с дракой. На шоу Клейн также попал в скандал с израильской певицей Эден Голан. Артист резко отреагировал на молчание коллеги, когда ее спросили, представляет ли Клейн угрозу для других участников.

Ранее бельгийское ТВ прервало выступление Голан. Профсоюз работников телевидения заявил, что трансляцию остановили, поскольку прохождение артистки в финал является недопустимым. Они также обвинили Израиль в геноциде. Израиль тем не менее вышел в финал Евровидения, несмотря на протесты против участия страны в музыкальном конкурсе.