Королевская семья Британии: последние новости, Карл III отомстил Гарри

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III на вечеринке в саду Букингемского дворца

Король Великобритании Карл III устроил вечеринку в саду Букингемского дворца, проигнорировав приезд принца Гарри в Лондон, а Меган Маркл попала в скандал во время поездки в Нигерию. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 12 мая?

Как Карл III отомстил принцу Гарри

Король Великобритании Карл III организовал вечеринку в саду Букингемского дворца, куда пригласил футболиста Дэвида Бекхэма, пишет Daily Mail. При этом монарх проигнорировал визит своего сына принца Гарри в страну.

«Король Чарльз встретился с Дэвидом Бекхэмом, чтобы обсудить его благотворительный фонд, пока принц Гарри был в стране», — сообщили журналисты.

Король организовал торжество в день благодарственной службы по случаю 10-й годовщины Игр Непокоренных в соборе Святого Павла. Ради этого мероприятия принц Гарри вернулся на родину, в Лондон. На мероприятие были приглашены восемь тысяч гостей, среди которых не было герцогов Сассекских.

По мнению Telegram-канал Super, таким образом Карл III ответил младшему сыну на уход из королевской семьи и публикацию скандальных мемуаров.

«Пока Гарри ждал аудиенции у отца во время своего визита в Лондон (и не дождался, потому что король был „слишком загружен“), монарх закатил большую вечеринку в Букингемском дворце на восемь тысяч гостей. Кроме того, на следующий день Карл встретился с Дэвидом Бекхэмом. Как говорится, месть — это блюдо, которое подают холодным», — говорится в сообщении канала.

Ранее источники Daily Mail рассказали, что король Великобритании не проводит встреч с принцем Гарри, так как ему не нужна «драма в жизни».

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Что известно о новом скандале с Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл оказалась в центре скандала во время поездки в Нигерию. Герцоги Сассекские начали свой тур по африканской стране с посещения школы. Для визита в учебное заведение Маркл выбрала шелковое платье с открытой спиной от калифорнийского дизайнера Хейди Меррик.

Скандал спровоцировал тот факт, что наряд супруги принца Гарри называется «Виндзор», точно так же, как британская королевская династия, вдобавок платье Меган Маркл сочли слишком открытым, пишет Daily Mail.

«Абсолютное неуважение по отношению к местным обычаям и ценностям. Для Меган это только шоу, но она не понимает, как смешно выглядит со стороны», — цитирует недовольство пользователей источник.

Зачем Меган Маркл сделала ДНК-тест

Меган Маркл во время посещения Нигерии назвала ее «своей страной», поскольку ранее ДНК-текст указал на нигерийское происхождение герцогини Сассекской.

«Прежде всего я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране... моей стране», — отметила Маркл, поблагодарив начальника штаба обороны страны за приглашение.

По словам супруги принца Гарри, согласно генеалогическому тесту, она является «на 43% нигерийкой».

«Быть афроамериканкой частично означает знать не так много о своей родословной или происхождении, о том, откуда именно ты родом», — отметила герцогиня Сассекская.

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