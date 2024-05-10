Раскрыта причина отказа Карла III от встреч с принцем Гарри Daily Mail: Гарри и Меган стали для Карла III болезненным фактором

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III не проводит встреч с принцем Гарри, так как ему не нужна «драма в жизни», пишет Daily Mail, ссылаясь на источники, близкие к королевской семье. По информации издания, Гарри и его супруга Меган Маркл стали для Карла «болезненным отвлекающим фактором».

Честно говоря, Гарри и Меган — болезненный отвлекающий фактор, без которого он мог бы обойтись, — сказал один из инсайдеров.

В то же время источники подчеркивают, что принц с пониманием относится к позиции отца, у которого есть свои обязательства. Гарри рассчитывает увидеться с ним в ближайшее время, сказано в статье.

Ранее Меган Маркл рассказала, что пережила травлю из-за рождения детей. По ее словам, она не понимает, откуда в людях столько ненависти. О своем опыте герцогиня поведала на конференции, посвященной буллингу в соцсетях.

До этого эксперт по связям с общественностью Рене Смит назвала пять вещей, которые нужно сделать Маркл ради благосклонности британской публики. По словам Смит, ей следует сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» в адрес королевской семьи.