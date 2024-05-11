Карл III променял принца Гарри на Бекхэма Daily Mail: Карл III предпочел встрече с сыном вечеринку с Бекхэмом

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Бекхэм

Король Великобритании Карл III устроил вечеринку в саду Букингемского дворца, куда пригласил прославленного футболиста Дэвида Бекхэма, пишет Daily Mail. При этом монарх проигнорировал визит своего сына принца Гарри в страну.

Король Чарльз встретился с Дэвидом Бекхэмом, чтобы обсудить его благотворительный фонд, пока принц Гарри был в стране, — пишут журналисты.

По данным СМИ, король организовал торжество в день благодарственной службы по случаю 10-й годовщины Игр Непокоренных в соборе Святого Павла. Ради этого мероприятия принц Гарри и прибыл в Лондон. В этот вечер на мероприятие Карла III были приглашены восемь тысяч гостей, среди которых не было Гарри и его супруги Меган Маркл.

Ранее источники Daily Mail рассказали, что король Великобритании не проводит встреч с принцем Гарри, так как ему не нужна «драма в жизни». По информации издания, Гарри и Меган Маркл стали для Карла «болезненным отвлекающим фактором».

В то же время источники подчеркивают, что принц с пониманием относится к позиции отца, у которого есть свои обязательства. Гарри рассчитывает увидеться с ним в ближайшее время, говорилось в статье.

Младший сын монарха вместе с женой в 2020 году официально отказался от роли старших членов британской королевской семьи. В том же году пара переехала в Соединенные Штаты, купив дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния). В США супруги воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.