Парень в розовой шубке: самые яркие кадры с победителем Евровидения-2024

Фото: Jens BAnttner/dpa/Global Look Press

Победитель Евровидения-2024 певец Nemo

Международный песенный конкурс «Евровидение» прошел в шведском городе Мальме и завершился победой участника из Швейцарии. Первый и второй полуфиналы конкурса состоялись 7 и 9 мая, а финал прошел 11 мая. Примечательно, что Швеция принимала у себя Евровидение уже шесть раз.

Победитель конкурса швейцарец Nemo выступил в костюме из перьев с песней The code. Ему удалось соединить в композиции рэп, оперную арию и электронную музыку. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. При этом фаворитом, по данным сайта Eurovision World, являлся хорват Baby Lasagna. Его шансы на победу оценивались в 43%. Певец выступал с песней Rim Tim Tagi Dim, посвященной миграции. Он занял второе место с 547 баллами. На третьем месте — представители Украины с 453 баллами. От страны выступали рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

В тройку фаворитов, помимо Швейцарии и Хорватии, также вошла представительница Израиля Эден Голан. Артистка принимала участие в российском шоу «Голос.Дети» и дошла до финала в составе команды Пелагеи. С ее именем связан скандал на международном песенном конкурсе. Так, сначала в Бельгии прервали выступление артистки, заявив, что Израиль «совершает геноцид», а позднее Голан внесли в украинскую базу «Миротворца». Артистку обвинили в нарушении государственных границ Украины. Кроме того, Голан принимала участие в антиукраинских мероприятиях.

Не обошлось и без еще одного скандала. На этот раз его участником стал представитель Нидерландов Йоста Клейн. Его отстранили от участия в конкурсе перед самым финалом из-за драки с фотографом. В Европейском вещательном союзе подчеркнули, что считают подобное поведение недопустимым.

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