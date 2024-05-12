Обрушение дома в Белгороде: последние новости, количество жертв, слухи

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Спасатели продолжают разбор завалов на месте разрушенного подъезда многоэтажного жилого дома в Белгороде. Какие последние новости об этом известны 12 мая?

Что рассказал губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

«По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется, все тяжелораненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники. Погибшие пока не обнаружены», — написал он.

По его словам, на месте ЧП работают бригады спасателей в полном объеме. И. о. главы МЧС Александр Куренков находится на постоянной связи. Также в готовность приведены дополнительные силы, которые готовы приехать в Белгород по необходимости.

Фото: РИА Новости

«В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения. Под руководством Министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности», — объяснил Гладков.

По данным SHOT, пункт временного размещения для жителей обрушившейся многоэтажки в Белгороде организовали в ближайшей школе, в которой есть укрытие.

«Людей с вещами и домашними животными также отправляют в пункт временного размещения в центре города», — сообщили авторы канала.

В 14:25 по московскому времени Гладков сообщил, что в регионе запущена сирена ракетной опасности. Спасатели на время ушли в укрытие. Через некоторое время сигнал был отменен.

В пресс-службе МЧС России отметили, что около 15:30 специалисты вновь приступили к поисково-спасательным работам.

«В поисково-спасательных работах спасатели проводят „минуту тишины“, чтобы услышать пострадавших под завалами. Уже спасены 16 человек», — рассказали в МЧС. <...> «В готовность приведены дополнительные силы, в том числе, специалисты отряда „Центроспас“ и Центра „Лидер“», — говорится в публикации ведомства.

По информации некоторых СМИ, количество погибших возросло до семи человек. Официального подтверждения этому нет.

«Десять человек пропали без вести после прилета украинской „Точки-У“ в белгородскую многоэтажку. Предположительно, под завалами находится семья Гнедыш с пятого этажа — мама Екатерина, 8-летняя дочь Аврора и бабушка. Также под обломками мальчик с первого этажа. Спасатели бурят дыру из соседнего подъезда, чтобы подобраться к нему. Всех остальных жителей ближайших подъездов эвакуировали», — написал Mash.

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Откуда могла быть запущена ракета

По информации ТАСС, запуск ракеты по Белгороду был осуществлен ВСУ из района Казачей Лопани в Харьковской области.

«Предварительная точка запуска ракеты по Белгороду установлена, принимаются меры для подавления украинского расчета», — рассказали источники ТАСС в силовых структурах.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru отметил, что для защиты российских городов от обстрелов ВСУ необходимо отодвинуть линию фронта.

«Наше командование, выстраивая списки по нанесению ударов, не привязывает и не хранит отдельные резервы для того, чтобы ударять по жилым домам в качестве ответных мер. То есть если ВСУ обстреляли гражданский дом, мы не будем уничтожать два дома на территории Украины, мы так не действуем. Несмотря на трагедию, произошедшую сегодня, тактика российской армии меняться не будет. Мы будем наносить удары только по военным объектам», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас ВС РФ создают буферную зону, которая позволит отодвинуть неуправляемые системы залпового огня ВСУ на максимальное расстояние.

«РСЗО „Град“ или „Вампир“, например, перегружают наши системы ПВО, запуская огромное количество ракет в направлении городов. Мы продолжим все это отодвигать и уничтожать», — резюмировал Клинцевич.

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