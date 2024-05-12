Военный эксперт рассказал, что защитит российские регионы от обстрелов Военэксперт Клинцевич: для защиты городов России нужно отодвинуть линию фронта

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Спасатели на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Для защиты городов РФ от обстрелов нужно отодвинуть линию фронта, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, российская армия не станет менять тактику и наносить удары по гражданским зданиям на территории Украины в качестве ответных мер на обстрелы со стороны ВСУ.

Наше командование, выстраивая списки по нанесению ударов, не привязывает и не хранит отдельные резервы для того, чтобы ударять по жилым домам в качестве ответных мер. То есть, если ВСУ обстреляли гражданский дом, мы не будем уничтожать два дома на территории Украины, мы так не действуем. Несмотря на трагедию, произошедшую сегодня, тактика российской армии меняться не будет. Мы будем наносить удары только по военным объектам, — сказал Клинцевич.

Военный эксперт добавил, что сейчас создается буферная зона, которая позволит отодвинуть неуправляемые системы залпового огня ВСУ на максимальное расстояние.

РСЗО «Град» или «Вампир», например, перегружают наши системы ПВО, запуская огромное количество ракет в направлении городов. Мы продолжим все это отодвигать и уничтожать, — заключил Клинцевич.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 12 мая ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. По информации ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.