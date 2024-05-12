Минобороны уточнило информацию об ударе ВСУ по многоэтажке в Белгороде МО: дом в Белгороде обрушился из-за попадания фрагмента ракеты «Точки-У»

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.

В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точки-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгороде, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что под завалами обрушившегося в Белгороде подъезда дома может находиться до 20 человек. Уточняется, что после удара госпитализированы 11 человек, двое из которых несовершеннолетние. Также канал сообщил, что существует угроза обрушения соседних конструкций, поэтому спасатели приступили к эвакуации.

До этого в Сети появилось видео с места обрушения в Белгороде. На кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары.