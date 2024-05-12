В российском регионе в жилом доме разом обрушились 10 этажей Baza: в Белгороде обрушились 10 этажей жилого многоквартирного дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгороде в жилом многоквартирном доме разом обрушились 10 этажей. Инцидент произошел на улице Щорса. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары. Также в месте обрушения от самой крыши и до фундамента зияет дыра. Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало. На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. Сведений о причинах произошедшего нет.

Накануне в городе Печоре Республики Коми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Происшествие случилось на Печорском проспекте. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате обрушения дома нет. С места ЧП были эвакуированы 14 человек, в том числе пять детей.

СМИ писали, что в прошлом году в доме проводилась прокурорская проверка, по итогам которой было возбуждено два уголовных дела (за халатность и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Местная жительница рассказала, что люди неоднократно жаловались на состояние дома и обращались в соответствующие инстанции, однако местные власти не решали проблему.