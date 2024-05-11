Обрушение жилого дома в Печоре: причина, есть ли жертвы или пострадавшие

Фото: МЧС Республики Коми/РИА Новости

Пятиэтажный жилой дом сегодня частично обрушился в городе Печоре Республики Коми. Постройка была признана аварийной и использовалась как общежитие, сообщил глава региона Владимир Уйба. Какие известны детали ЧП, есть ли пострадавшие?

Что известно об обрушении дома в Печоре 11 мая

В республиканском управлении МЧС РФ сообщили, что 11 мая в городе Печоре на Печорском проспекте обрушился кирпичный дом.

«Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — сказали в ведомстве.

Очевидец засняла на камеру момент обрушения дома. На кадрах видно, что во время разрушения рядом находились люди, которые вовремя успели отбежать на безопасное расстояние. На момент начала съемки у здания уже были обрушены первые три этажа, оператор засняла, как обваливаются последние два.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате обрушения дома нет. Спасатели продолжают разбирать завалы. С места ЧП были эвакуированы 14 человек, в том числе пять детей.

«По состоянию на 14:30 эвакуированы 14 человек, в том числе пять детей. Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов. На месте происшествия работают силы и средства РСЧС: 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и семь единиц техники», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в пунктах временного размещения есть возможность поселить до 80 человек.

В каком состоянии находился дом перед обрушением

Частично обрушившийся пятиэтажный кирпичный дом в городе Печоре был признан аварийным, заявил в своем Telegram-канале глава Коми Владимир Уйба. Он также рассказал, что здание ранее использовалось как общежитие.

«Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития). На месте буду выяснять причины случившегося» — написал он.

Telegram-канал Mash сообщает, что в прошлом году в доме проводилась прокурорская проверка, по итогам которой было возбуждено два уголовных дела (за халатность и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Местная жительница рассказала каналу, что люди неоднократно жаловались на состояние дома и обращались в соответствующие инстанции, однако местные власти не решали проблему.

Обрушившийся дом в Печоре длительное время находился в плачевном состоянии, рассказала «Известиям» девушка, проживавшая ранее в городе. По ее словам, постройке требовался ремонт еще «очень много лет назад». Собеседница издания уточнила, что несколько лет назад она была в подъезде дома и уже тогда было видно, что он запущен.

«Просто ради интереса пару лет назад зашла в подъезд, там уже было все в печальном состоянии. Лестница уже разваленная была», — поделилась она.

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