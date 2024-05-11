Более 10 человек эвакуировали после частичного обрушения пятиэтажки МЧС: в Печоре эвакуированы 14 жителей частично обрушившейся пятиэтажки

Сотрудники МЧС России эвакуировали 14 человек из частично обрушившегося жилого пятиэтажного дома в Печоре Республики Коми, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Среди них пятеро детей. Для людей были организованы два пункта временного размещения, расположенные в школе-интернате и детском доме.

По состоянию на 14:30 эвакуировано 14 человек, в том числе пять детей. Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом), — говорится в публикации.

На месте обрушения продолжаются работы по разбору завалов. Там находятся 60 специалистов, из которых 31 человек от МЧС. Также задействовано 19 единиц техники, из них семь единиц — от министерства.

Ранее МЧС России сообщило об обрушении части пятиэтажного дома в Печоре на Печорском проспекте. Сведений о пострадавших не поступало. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Причины обрушения дома выясняются.

Позднее было опубликовано видео момента обрушения пятиэтажки в Печоре, снятое очевидицей. Рядом со зданием находились люди, они успели вовремя отбежать на безопасное расстояние. Когда автор ролика начала съемку, у дома уже были обрушены первые три этажа, она успела заснять, как обваливаются последние два.