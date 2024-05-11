В российском регионе обрушилась пятиэтажка В Печоре обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

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В городе Печоре Республики Коми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, сообщает МЧС по региону. Происшествие случилось на Печорском проспекте, сведений о пострадавших не поступало.

Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения, — сказали в ведомстве.

Не исключается, что под завалами могут находиться люди. Причины обрушения устанавливаются.

Telegram-канал Mash сообщает, что обрушение произошло с первого по пятый этаж. По его данным, в прошлом году в доме проводилась прокурорская проверка, по итогам которой было возбуждено два уголовных дела — за халатность и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Местная жительница рассказала каналу, что люди неоднократно жаловались на состояние дома и обращались в соответствующие инстанции, однако местные власти не решали проблему.

Ранее несущая стена обрушилась в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Жильцов эвакуировали, а уже наутро обрушился полностью один из трех подъездов. В 2020 году дом был признан аварийным, но, по словам Логвиненко, в программу по переселению его включили только 30 октября 2023 года. Логвиненко заявлял, что никто не пострадал.