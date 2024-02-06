Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону Стена рухнула в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону

Фото: https://t.me/logvinenko_rnd

Несущая стена обрушилась в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram-канале. Никто не пострадал. Градоначальник добавил, что дом был признан аварийным еще в декабре 2023 года, на тот момент в нем проживали три семьи.

Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160, произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки. Жилая площадь — 221 кв. м. Семь квартир, пять из которых в муниципальной собственности, — написал он.

Сейчас, по словам главы администрации города, местные власти принимают от жильцов заявления на выплату материальной помощи. На месте работают специалисты, которые ликвидируют угрозу дальнейшего разрушения.

Это не первый случай обрушений в Ростове-на-Дону за последние недели. Ранее, 27 января, в пятиэтажном жилом доме обвалилась стена подъезда. Уточняется, что постройка была отключена от газоснабжения и признана подлежащей сносу в августе 2023 года, жильцы должны были получить компенсацию.

Момент обрушения попал на видео. Губернатора Василий Голубев позднее уточнил, что в доме были зарегистрированы 247 человек. В пунктах временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам. В общей сложности расселению подлежало 155 семей.