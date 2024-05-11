Момент частичного обрушения пятиэтажки в Печоре попал на видео

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Очевидица засняла на камеру момент обрушения пятиэтажного дома в Печоре в Республике Коми. В момент ЧП рядом с домом находились люди, которые вовремя успели отбежать на безопасное расстояние. На момент начала съемки у здания уже были обрушены первые три этажа, оператор засняла, как обваливаются последние два.

По данным РЕН ТВ, пострадавших нет, эвакуировано 14 человек, из них 5 детей.

Telegram-канал Mash ранее писал, что в 2023 году в доме проводилась прокурорская проверка, по итогам которой было возбуждено два уголовных дела — за халатность и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Местная жительница рассказала о многочисленных жалобах на состояние дома и обращения в соответствующие инстанции, однако власти ничего не предпринимали.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работали 64 специалиста и 22 единицы техники.

В конце апреля на Ставрополье загорелся торговый комплекс на площади 1 тыс. кв. метров. Он расположен в городе Невинномысске. В результате происшествия обрушилась кровля здания. Возгорание успешно локализовали. В ликвидации пожара участвовали около 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.